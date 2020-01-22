«Жестко реагировать на коррупцию»: Краснов назвал основные задачи Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура уделит особое внимание борьбе с коррупцией. Такое заявление сделал новый генпрокурор России Игорь Краснов во время заседания Совета Федерации.

По его словам, коррупция — это одно из проявлений беззакония. Она разлагает деловую среду и все государство. Краснов отметил, что коррупция существует, потому что у чиновников есть право распоряжаться не принадлежащими им ресурсами в своих целях.

«В связи с этим стоит задача максимально ослабить указанное зло за счет оздоровления правовой среды и жесткого реагирования на любые коррупционные проявления, в отношении которых требуется создать атмосферу нетерпимости», — подчеркнул новый генпрокурор. Его процитировал ТАСС.

Справиться с проблемой поможет реформа контрольно-надзорной деятельности. Краснов выразил надежду, что после этого бизнес не будет страдать от коррупции. Генпрокуратура в ближайшее время уделит внимание налаживанию связей с гражданами и сделает работу прокуратуры более прозрачной.

Ранее стало известно об отставке генпрокурора Юрия Чайки. На его место президент России предложил поставить зампреда Следственного комитета РФ Игоря Краснова. Политолог Алексей Макаркин выразил предположение, что Путин сделал такие перестановки, чтобы снизить антагонизм между Гепрокуратурой и Следственным комитетом. Однако в своем выступлении в Совете Федерации Краснов заявил, что никакого противостояния между двумя ведомствами нет.

«Мой опыт работы в СК позволит мне по-новому посмотреть на работу СК и МВД РФ, искать какие-то общие точки соприкосновения и понимать процесс», — добавил Краснов.