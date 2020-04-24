Пирожки, ватрушки и бублики. Мострансавто поддержало медиков вкусной выпечкой

«Медработники сейчас практически живут в больницах, на дежурствах у них порой не хватает времени для перерыва на обед, а выпечка может стать быстрым и вкусным перекусом», — отметили в Мострансавто.

Продукцию передали в медицинские учреждения, перепрофилированные для оказания помощи пациентам с коронавирусом — в Химкинскую областную больницу, Мытищинскую горбольницу, Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации» в Звенигороде и Наро-Фоминскую больницу № 2 в Селятине.

Напомним, что волонтеры, оказывающие помощь пожилым жителям региона в период самоизоляции, могут бесплатно передвигаться во всех автобусах Мострансавто, курсирующих по городским и пригородным маршрутам. Для этого в транспорте необходимо предъявить паспорт волонтера.