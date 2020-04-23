Сегодня инфекционный комплекс на месте прежней воинской части в микрорайоне Рекинцо проверил губернатор. Стационар готов на 90%. Его капитально отремонтировали меньше чем за месяц — первых пациентов примут уже на следующей неделе.

В стационаре развернули 432 койки, все — с кислородом. Из них 56 оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. Врачи смогут лечить здесь одновременно больше 400 человек. В первую очередь из Солнечногорска, но при необходимости и из других округов.

Каждая койка здесь оборудована кислородом. И самое главное — найдены врачи, которые будут жить на прилегающей территории. Они должны находиться под надежной защитой Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

В комплексе, состоящем из нескольких зданий, предусмотрели инфекционное отделение, изолированные боксы, место хранения медицинских газов, помещение для дезинфекции и не только. Объект 1977 года постройки стал современным медицинским центром, который оснастили всем необходимым оборудованием.

На этом объекте работали около 600 человек 24 часа в сутки. И за месяц они из старой казармы сделали современную клинику. Она оснащена всем необходимым — это специальная система канализации и специальная система подачи кислорода, изолированные боксы Андрей Воробьев.

Несколько лет назад в заброшенном здании играли в страйкбол и гуляли сталкеры. Теперь здесь современный медицинский центр, который будет принимать пациентов и после пандемии. Фото взяты с сайта Urban3p.com

Сегодня работы на финишной прямой. Строители укладывают плитку и линолеум, занимаются электромонтажем и наладкой слабых токов. А дворик центра благоустраивают.

Кроме того, проектировщики позаботились о здоровье врачей. Административное здание с комнатами отдыха и кабинетами расположили отдельно от инфекционного корпуса. Уже оттуда медики смогут переходить к пациентам через изолированный шлюз. Это обеспечит их безопасность.

Источник фото: телеканал «360»

Что будет с комплексом, когда пандемия закончится? Конечно, он не перестанет работать.

«Когда победим, сядем и разберемся. Ясно, что во главу угла ставим рациональное использование тех ресурсов, которые затрачены. Но сейчас не о деньгах думаем, а думаем о жизни», — подчеркнул губернатор.

Главный врач больницы Лариса Борисова рассказала, что здесь продолжают привлекать квалифицированных специалистов.

«Мы призываем врачей приходить к нам работать. Отличные условия, достойная зарплата», — сказала она.

Необходимо 60 врачей, пока что есть 47 желающих. Нужны 46 медсестер и 44 сотрудника младшего персонала.

Инфекционки и лаборатории Подмосковья

Перепрофилировали в Солнечногорске и Московский областной госпиталь ветеранов войн — в нем развернули 511 новых коек с кислородом. Заменили двери и освещение, создали фильтр-блок между «грязной» и «чистой» зонами.

В апреле инфекционные отделения открыли уже и в Подольске, Звенигороде, Талдоме, Клину, Яхроме. Всего в Подмосковье идет перепрофилирование 16 больниц. В кратчайшие сроки регион получит медицинские учреждения, специально оборудованные для диагностики и лечения COVID-19.

«В апреле откроем порядка 7700 коек. <…> Но мы видим, что, хоть динамика заболеваний и снижается, госпитализация растет до сих пор — волна идет уже чуть позже. Важно подстраховаться, поэтому я поставил задачу сделать не 7700 коек, а уйти на цифру в 11-12 тысяч», — подчеркнул Воробьев.

Еще меньше месяца назад в Подмосковье проводили лишь 3800 тестов на коронавирус за сутки, но сейчас — уже 7500. При этом больше половины выполняют в государственных лабораториях региона. Сегодня они есть уже в Королеве, Серпухове, Коломне, Подольске, а также Красногорске. Первая из них — крупнейшая и самая современная в области.

Лидером по количеству тестирований в день будет Королевская лаборатория — две тысячи исследований. Следом за ней — уже Коломенская и Серпуховская. Там по 800. Еще 300 тестов смогут проводить в Подольской и Красногорской лабораториях.