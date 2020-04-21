Подмосковье вошло в топ-3 регионов по эффективности здравоохранения во время пандемии

Подмосковье назвали в тройке лучших регионов по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения во время пандемии коронавируса. Эксперты оценили перепрофилированные больницы и сервис по контролю за состоянием здоровья жителей.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг российских регионов по действиям во время пандемии. Среди шагов Московской области по повышению эффективности здравоохранения эксперты отметили увеличение числа тестирований до семи тысяч в сутки и открытие дополнительных лабораторий, в частности в Подольске и Королеве.

Институт также отметил, что в Московской области перепрофилировали несколько больниц для лечения пациентов с коронавирусом. В Подмосковье переоснастили больницы в Жуковском, Ногинске, Химках, Егорьевске.

С жителями Московской области, которые находятся на карантине или лечатся дома, ежедневно связывается автоинформатор. Каждому больному задают вопросы о состоянии здоровья, а при наличии показаний пациента автоматически соединят со службой скорой помощи.

Кроме Подмосковья, институт отметил опыт Краснодарского края, Ростовской области, Якутии, Марий Эл и других регионов.

Авторы рейтинга объявили, что будут ранжировать регионы по мерам борьбы с коронавирусом каждую неделю.

В России, по информации на 21 апреля, больше 52 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Московской области их число превышает 5,9 тысячи. В регионе действует режим изоляции, а это значит, что нельзя выходить из дома без уважительной причины. Для поездок на любом транспорте нужно обязательно оформлять цифровой пропуск.