По 20 тысяч комплектов ежедневно. Жителей Подмосковья обеспечат бесплатными масками

Средства защиты волонтеры раздают на железнодорожных и привокзальных станциях, остановках общественного транспорта, улицах, в пешеходных переходах, у супермаркетов и больниц.

Кроме того, в Королеве, Люберцах, Видном, Химках и Одинцове сотрудники ГИБДД обеспечивают масками водителей на постах проверки QR-кодов. В ближайшее время это будет сделано во всех муниципалитетах области.

Для этих целей заготовлено 250 тысяч защитных наборов, в каждом из которых по две медицинские маски. Ежедневно в Подмосковье планируется раздавать около 20 тысяч таких комплектов.