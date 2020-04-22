22 апреля 2020, 17:32
По 20 тысяч комплектов ежедневно. Жителей Подмосковья обеспечат бесплатными масками
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева жителям Подмосковья начали бесплатно раздавать медицинские маски. Их уже можно получить в городских округах Одинцово, Химки, Долгопрудный, Домодедово, Реутов.
Средства защиты волонтеры раздают на железнодорожных и привокзальных станциях, остановках общественного транспорта, улицах, в пешеходных переходах, у супермаркетов и больниц.
Кроме того, в Королеве, Люберцах, Видном, Химках и Одинцове сотрудники ГИБДД обеспечивают масками водителей на постах проверки QR-кодов. В ближайшее время это будет сделано во всех муниципалитетах области.
Для этих целей заготовлено 250 тысяч защитных наборов, в каждом из которых по две медицинские маски. Ежедневно в Подмосковье планируется раздавать около 20 тысяч таких комплектов.