Корпус для лечения пациентов с COVID-19 переоборудовали в Химках. Больных начнут принимать с 21 апреля

В ходе ремонта сделали все — от потолка и стен до шлюза для персонала и полной замены вентиляции. Ее вывели в каждую палату.

«По палатам были смонтированы кислородные клапаны, которые обеспечивают кислородную маску», — рассказал заместитель главы г.о. Химки по вопросам градостроительства Тимур Магомедов.

Также он сообщил, что здесь обустроили контроль вызова возле каждой койки. Медсестра сразу видит, какая койка требует помощи, и подходит.

Источник фото: телеканал «360»

Усилили и мощность кислородной станции — добавили кислородные баллоны и наладили бесперебойную работу кислорода в корпусе.

Инфекционное отделение в Химках подготовлено на 270 коек. Количество реанимационных мест также будет увеличено.

«В нашей больнице сейчас 14 реанимационных коек. При поступлении всего необходимого оборудования мы готовы развернуться до 44 реанимационных коек, и пятый этаж у нас полностью как отделение интенсивной терапии», — сообщил главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

Источник фото: телеканал «360»

Три этажа больницы оборудованы под установку ИВЛ.

«У нас сейчас 14 аппаратов ИВЛ, два поступили из Минздрава, мы ожидаем еще поступления, ожидаем 30 аппаратов», — сказал главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

Источник фото: телеканал «360»

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил готовность больницы к приему пациентов с COVID-19.

«Есть мелочи, которые нужно доделать: повесить зеркала, поставить новые тумбочки, поменять некоторые комплекты постельного белья, но это уже ничего по сравнению с теми задачами, которые были решены», — отметил глава г. о. Химки Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Закуплены все необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты как для пациентов, так и для врачей. Штат медиков полностью укомплектован. Уже завтра они начнут принимать и лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.