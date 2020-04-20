Корпус для лечения пациентов с COVID-19 переоборудовали в Химках. Больных начнут принимать с 21 апреля
В ходе ремонта сделали все — от потолка и стен до шлюза для персонала и полной замены вентиляции. Ее вывели в каждую палату.
«По палатам были смонтированы кислородные клапаны, которые обеспечивают кислородную маску», — рассказал заместитель главы г.о. Химки по вопросам градостроительства Тимур Магомедов.
Также он сообщил, что здесь обустроили контроль вызова возле каждой койки. Медсестра сразу видит, какая койка требует помощи, и подходит.
Усилили и мощность кислородной станции — добавили кислородные баллоны и наладили бесперебойную работу кислорода в корпусе.
Инфекционное отделение в Химках подготовлено на 270 коек. Количество реанимационных мест также будет увеличено.
«В нашей больнице сейчас 14 реанимационных коек. При поступлении всего необходимого оборудования мы готовы развернуться до 44 реанимационных коек, и пятый этаж у нас полностью как отделение интенсивной терапии», — сообщил главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.
Три этажа больницы оборудованы под установку ИВЛ.
«У нас сейчас 14 аппаратов ИВЛ, два поступили из Минздрава, мы ожидаем еще поступления, ожидаем 30 аппаратов», — сказал главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил готовность больницы к приему пациентов с COVID-19.
«Есть мелочи, которые нужно доделать: повесить зеркала, поставить новые тумбочки, поменять некоторые комплекты постельного белья, но это уже ничего по сравнению с теми задачами, которые были решены», — отметил глава г. о. Химки Дмитрий Волошин.
Закуплены все необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты как для пациентов, так и для врачей. Штат медиков полностью укомплектован. Уже завтра они начнут принимать и лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.