    20 апреля 2020, 22:07

    Корпус для лечения пациентов с COVID-19 переоборудовали в Химках. Больных начнут принимать с 21 апреля

    Анастасия Максимовских, Татьяна Петрова

    Хирургический корпус Химкинский областной больницы переоборудовали в инфекционный. Рабочие трудились в три смены по 24 часа без выходных. Уже завтра здесь начнут принимать и лечить пациентов с коронавирусом.
    Корпус для лечения пациентов с COVID-19 переоборудовали в Химках. Больных начнут принимать с 21 апреля

    В ходе ремонта сделали все — от потолка и стен до шлюза для персонала и полной замены вентиляции. Ее вывели в каждую палату.

    «По палатам были смонтированы кислородные клапаны, которые обеспечивают кислородную маску», — рассказал заместитель главы г.о. Химки по вопросам градостроительства Тимур Магомедов.

    Также он сообщил, что здесь обустроили контроль вызова возле каждой койки. Медсестра сразу видит, какая койка требует помощи, и подходит.

    Корпус для лечения пациентов с COVID-19 переоборудовали в Химках. Больных начнут принимать с 21 апреля | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Усилили и мощность кислородной станции — добавили кислородные баллоны и наладили бесперебойную работу кислорода в корпусе.

    Инфекционное отделение в Химках подготовлено на 270 коек. Количество реанимационных мест также будет увеличено.

    «В нашей больнице сейчас 14 реанимационных коек. При поступлении всего необходимого оборудования мы готовы развернуться до 44 реанимационных коек, и пятый этаж у нас полностью как отделение интенсивной терапии», — сообщил главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

    Корпус для лечения пациентов с COVID-19 переоборудовали в Химках. Больных начнут принимать с 21 апреля | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Три этажа больницы оборудованы под установку ИВЛ.

    «У нас сейчас 14 аппаратов ИВЛ, два поступили из Минздрава, мы ожидаем еще поступления, ожидаем 30 аппаратов», — сказал главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

    Корпус для лечения пациентов с COVID-19 переоборудовали в Химках. Больных начнут принимать с 21 апреля | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил готовность больницы к приему пациентов с COVID-19.

    «Есть мелочи, которые нужно доделать: повесить зеркала, поставить новые тумбочки, поменять некоторые комплекты постельного белья, но это уже ничего по сравнению с теми задачами, которые были решены», — отметил глава г. о. Химки Дмитрий Волошин.

    Корпус для лечения пациентов с COVID-19 переоборудовали в Химках. Больных начнут принимать с 21 апреля | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Закуплены все необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты как для пациентов, так и для врачей. Штат медиков полностью укомплектован. Уже завтра они начнут принимать и лечить пациентов с коронавирусной инфекцией.