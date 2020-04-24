«Самые тяжелые случаи здесь». Жителей Подмосковья будут лечить от СОVID-19 в новом военном медцентре в Одинцове

Многофункциональный центр оснастили самым современным оборудованием — компьютерными томографами, аппаратами для искусственной вентиляции легких, анестезиологии, УЗИ, эндоскопии и рентгенов.

Для работы с СОVID-19 медики прошли обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Теперь они начнут лечить пациентов и от коронавирусной инфекции.

Примут не только военнослужащих, но и жителей Подмосковья в тяжелом состоянии. Для них отвели 30% коек. Оснащенность и готовность инфекционки проверили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

Основные усилия — на открытие коек. Причем специализированных. Не просто инфекционных, а реанимационных — со всем необходимым оборудованием. <…> Здесь до 100 коек развернуто современных. С уникальными врачами, которые готовились в академии Андрей Воробьев.

Каждый бокс изолировали так, чтобы больные не пересекались. Сами медики смогут перемещаться по внутреннему периметру. К месту работы уже прибыли инфекционисты, пульмонологи, анастезиологи, рентгенологи и врачебно-сестринский состав.

Сегодня новый центр полностью готов. Строители завершили установку техники, мебели и всех чистовых отделочных работ. Дворик военного госпиталя благоустроили.

«Спасибо и министру, и всем тем врачам, которые участвовали, консультировали строителей, которые строили этот комплекс. Он сейчас нужен нам как воздух. В ближайшее время начнет работать. В ближайшие часы уже, наверное, даже. Он отвечает всем современным требованиям и самым строгим критериям по инфекционным клиникам, поэтому очень важно привозить сюда тяжелых пациентов. <…> Все самые тяжелые случаи будут здесь», — сказал Андрей Воробьев.

Такие же центры еще в 14 регионах

А специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России строят такие же медицинские центры еще в 14 регионах страны. Подмосковье получит сразу два учреждения. Второе откроют в конце месяца в Подольске.

Работу центров обеспечат 400 военных врачей, 950 сотрудников среднего персонала и 800 — младшего.

Для бесперебойных поставок стройматериалов и конструкций в Калининграде и на Камчатке продумали особую логистическую схему с задействованием морских судов или самолетов военно-транспортной авиации ВКС России.

Готовность Подмосковья

В апреле инфекционные отделения открыли уже и в Подольске, Звенигороде, Талдоме, Клину, Яхроме, а также в других городах. Всего в Подмосковье идет перепрофилирование 16 больниц.

«В апреле откроем порядка 7700 коек. <…> Но мы видим, что, хоть динамика заболеваний и снижается, госпитализация растет до сих пор — волна идет уже чуть позже. Важно подстраховаться, поэтому я поставил задачу сделать не 7700 коек, а уйти на цифру в 11-12 тысяч», — подчеркнул Андрей Воробьев.

А еще меньше месяца назад в Подмосковье делали лишь 3800 тестов на коронавирус за сутки, но сейчас — уже 7500. При этом больше половины выполняют в государственных лабораториях региона. Сегодня они есть уже в Королеве, Серпухове, Коломне, Подольске и Красногорске.