Удаленка, вакцинация и награды. Чем запомнится осень-2020 в Подмосковье

Жители Подмосковья и других регионов страны ждут наступления нового года в надежде распрощаться с пандемией и ограничениями. За время второй волны началась подготовка к массовой вакцинации, работников перевели на удаленку, а корпоративы отменили. «360» решил вспомнить, что еще произошло осенью в Московской области.

Осенью пандемия стала мощной проверкой системы здравоохранения. Московская область развернула почти 19,5 тысячи инфекционных коек. Чтобы помощь получали не только коронавирусные больные, но и плановые пациенты, некоторые ковидные госпитали создавали за пределами больниц: в парке «Патриот», физкультурно-оздоровительном комплексе и даже в торговом центре.

Красная зона в спорткомплексе Химок. Источник фото: телеканал «360»

При этом эффективность борьбы с инфекцией зависит не от одних коек. Упор в регионе сделали на скорой помощи. В Подмосковье увеличили автопарк, расширили штат, привлекли врачей из других регионов и вызвали на подмогу в отделения студентов-медиков.

«Очень большой поток. Сплоченная команда, что радует. Мы все знаем свою работу, все друг другу помогаем», — рассказал «360» медбрат из Химок Иван Беккер.

Рязанский студент-медик Иван Беккер приехал в Подмосковье помогать в борьбе с коронавирусом. Источник фото: телеканал «360»

Тяжелее остальных ковид переносят пенсионеры, поэтому для них осенью в Подмосковье снова ввели самоизоляцию. Без поддержки семьи бабушки и дедушки не остались. Но у соцработников и волонтеров работы прибавилось. Еще осенью стало известно о работе над новыми льготами для добровольцев Подмосковья.

Пандемия не помешала собрать рекордный за постсоветский период урожай зерна в регионе. Также в области завершили обустройство парков-скверов и дворов. Закончили дорожные стройки. Например, за год в Подмосковье появилось более 50 парковок у медучреждений. Дорожные стройки в области стали тем, что осенью отметили на федеральном уровне.

Кроме того, осенью воспитанники ДК из Наро-Фоминского городского округа стали авторами обложки для нового альбома Басты. В качестве приза художники получили 100 тысяч рублей. Их уже сводили в кино и угостили попкорном.

Свою награду получил и подмосковный школьник за нестандартный подход к басне «Ворона и лисица». По мнению ребенка, единственный положительный герой произведения — сыр. Учительница поставила двойку, а мама посмеялась и поделилась историей в соцсетях. Сыровары решили наградить мальчика за смелость выражать мнение.

Эта осень принесла награду и телеканалу «360». Мы стали победителями на «ТЭФИ-Регион» за вклад в развитие российского телевидения.