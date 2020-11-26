Города Подмосковья украсят к Новому году, несмотря на ограничения и пандемию

Новый год наступит через пять недель. Несмотря на пандемию коронавируса, Московская область начала подготовку к празднику. О том, чем регион порадует жителей, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

По словам губернатора, в каждом городском округе стараются сделать что-то новое.

«Конечно, мы готовимся [к Новому году] — все города должны радовать глаз. Это указание и понимание всех глав. Они с удовольствием со своими командами ищут, внедряют какие-то новые элементы и фрагменты», — сказал Андрей Воробьев.

Недавно глава региона навестил каток в Химках — он опробовал лед в Юбилейном сквере. Совсем скоро места для катания на коньках откроются и в других муниципалитетах, например в Балашихе.

«Мы на финишной прямой, в принципе, каток готов. Мы наращиваем сейчас лед, сантиметра четыре осталось нарастить, так что планируем открыться 1 декабря», — рассказала директор парка «Пехорка» Александра Медведева.

При этом никто не забывает о пандемии коронавируса: все посетители катков будут соблюдать меры предосторожности.

«Праздники отменить невозможно. Нужно лишь беречь себя. Это уже каждый знает», — добавил Андрей Воробьев.

В новогодние праздники в Московской области будут отдыхать не только местные жители, но и приезжие. Однако за безопасность переживать не придется — в регионе уже началась подготовка к наплыву туристов.