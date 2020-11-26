Телеканал «360» получил ТЭФИ-РЕГИОН за вклад в развитие российского телевидения

Телеканал «360» получил премию ТЭФИ-РЕГИОН за вклад в развитие российского телевидения. Вручение премии прошло в Калуге.

Генеральный продюсер телеканала «360» Алексей Вершинин. Источник фото: телеканал «360»

Всего в финал вышли 60 работ в 20 номинациях по двум тематическим направлениям «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание» и три работы в специальной номинации «Красная зона», в которой показана работа журналистов во время пандемии.

Для «360» это не первая крупная награда за свою работу. В 2017-м году телеканал получил Национальную премию в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч» в номинации «Развлечения».

Тогда же в финал «ТЭФИ-РЕГИОН» вышла программа «Большие новости» в номинации «Лучшая информационная программа для городов миллионников». На этой же церемонии финалистом конкурса стала режиссер «360» Наталья Антонова. В номинации «Режиссер телевизионной программы/фильма» за свой проект «Усков на 360. Юсуповы».

В 2016 году «Большие новости» тоже были финалистами «ТЭФИ РЕГИОН» вместе с ведущей Гузелью Камаевой в номинации «Информационное телевещание.»