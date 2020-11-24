Авторами обложки для нового альбома Басты «40» стали дети из Наро-Фоминска

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) выпустил новый альбом «40». Его обложку нарисовали дети-художники из подмосковного ДК «Тамань».

«Я увидел просто в Instagram конкурс, и мы придумали такую концепцию: мы с детьми рисуем много портретов в красно-бело-черном цвете, можете посмотреть», — рассказал «360» заведующий сектором по работе с молодежью ДК «Тамань» Егор Балаев.

Баста изучил все варианты оформления новой пластинки, которые прислали на конкурс, и выбрал победителей. Ими оказались юные художники из Московской области. Рэпер вышел на связь и пригласил педагогов в свою студию «Газгольдер», чтобы подписать контракт. Сначала в это никто не поверил, но все оказалось правдой.

Баста в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказал, что с оформлением альбома дело сначала не шло и пришла идея объявить в Instagram конкурс. Рисунки детей из подмосковной изостудии запали в душу музыканту и его коллегам.

В качестве приза художники получили 100 тысяч рублей. Их уже сводили в кино и угостили попкорном. Часть денег потратят на закупку всего необходимого для изостудии. Из-за пандемии коронавируса личная встреча детей с Бастой не состоялась.