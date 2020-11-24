Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил пациентов красной зоны в больнице Химок. Ковидное отделение там развернуто в спортивном комплексе — на базе ФОК. Врачи Химкинской областной больницы также получили награды за работу во время пандемии.

Губернатору показали инфекционный стационар, где он пообщался с врачами и пациентами. При этом все меры предосторожности были соблюдены, так как вход к больным возможен только в защитном костюме. Андрей Воробьев навестил пациентов, среди которых были и иностранцы.

«Во-первых, хотел слова благодарности сказать после посещения нашего временного госпиталя. В разных палатах разные люди слова благодарности нашим врачам говорят. Все делается своевременно. Понятно, что болезнь очень непросто протекает, но люди чувствуют заботу, профессионализм. Есть все необходимые медикаменты, протоколы. Наши врачи научились лечить COVID-19», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что бывают сложные, непредсказуемые случаи. Никто не может быть застрахован. По словам Воробьева, одно дело открыть койки на месте спортивного комплекса, другое — чтобы это все работало.

«Мы видим, что практически восемь из 10 пользуются кислородом. Кислород — это важно, и наша задача была его своевременно провести», — подчеркнул он.

Губернатор вручил награды врачам, трудящимся в ФОК. На церемонии награждения почетное звание «Заслуженный врач РФ» получил главный врач больницы Владислав Мирзонов. Кроме того, губернатор вручил орден Пирогова кардиологу Наталии Минасян, анестезиологу-реаниматологу Владимиру Бахте и хирургу Максиму Мательскому.

Сегодня мы встречаемся с вами по торжественному поводу. Я хочу выполнить поручение президента — и большая честь для меня вручить вам государственные награды Андрей Воробьев.

Глава региона утром 24 ноября приехал к временному инфекционному стационару ГАУЗ МО «Химкинская областная больница». Его развернули в конце октября на базе здания физкультурно-оздоровительного комплекса. Временный госпиталь оборудовали всего за 10 дней и оснастили всем необходимым медицинским оборудованием.

«Развернуто здесь 264 койки с кислородом и 72 „легкие“ койки. Начал работать этот объект девятого числа, на настоящий момент он заполнен. <…> Этот корпус обеспечен медицинским персоналом. Мы еще привлекаем со стороны медицинских работников», — рассказал главный врач ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» Владислав Мирзонов.

Он добавил, что всего в городском округе Химки развернуто 1135 инфекционных коек для лечения пациентов с COVID-19. В больнице есть пять корпусов, из которых два «тяжелых» на 572 койки, а остальные — «легкие». Корпус на базе ФОК обеспечен диагностическим оборудованием, аппаратами ИВЛ, передвижными рентген-аппаратами и УЗИ, а также кардиографами.

По словам Бахты, в первую волну медики видели и очень много страха, боязни и неопределенности со стороны пациентов. Тогда врачам и пациентам было непонятно, чем это все закончится и как это будет развиваться.

«Все люди, все адаптируются к происходящему, и большинство уже свыклось, что уже больше полугода мы бок о бок с этим вирусом живем. Что касается нас, медицинских работников, то лично я могу сказать про себя, что в моей голове не произошло какой-то адаптации, не произошло какой-то привычки к происходящему. Все это по-прежнему очень тяжело», — отметил врач-анестезиолог-реаниматолог.

Он добавил, что ежедневная деятельность медиков сопряжена как с радостями выздоровления, так и, к сожалению, с горестями человеческих потерь. К этому нельзя адаптироваться и привыкнуть, а продолжаться это будет столько, сколько продлится пандемия.