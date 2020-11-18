Школьник получил двойку за необычный анализ басни «Ворона и лисица». Зато стал героем для сыроваров Подмосковья
Одним из первых «поддержать двоечника» предложил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он выложил в Instagram фото с выполненным домашнем заданием мальчика и комментарием учителя.
Олег Сирота в Instagram написал, что школьник продемонстрировал новый взгляд на всем известную басню, но учительница этого не оценила. Он предложил в качестве утешительного приза подарить ребенку сыр собственного производства. Сирота поблагодарил телеканал «360» и подписчиков за то, что общими силами очень быстро удалось найти этого ребенка и выйти на связь с его семьей.
Ставить двойку ребенку за нестандартное мышление, наверное, неправильно. Я сам считаю, что сыр там положительный герой. Сыр ни в чем не виноват, он жертва обстоятельств. Очень хочется парня поддержать и утешить за полученную двойку. Я связался с его родителями, пригласил его в гости. В ближайшие дни они приедут, мы вручим головку сыра, накормим пиццей и проведем экскурсию
По его словам, очень многие подмосковные сыровары и фермеры готовят для мальчика подарки.
Мама школьника Екатерина Керносова, опубликовала в Stories в Instagram множество постов с поддержкой сына. Сама она не считает случившееся чем-то из ряда вон выходящим. Об этом ведущая призналась в комментарии «360».
Это очень смешно. Ребенок смешно написал, а учительница к этому слишком серьезно отнеслась. Никакой трагедии нет, и ребенка за оценки мы никогда не ругали