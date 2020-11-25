Рязанский студент приехал в Подмосковье помогать медикам в борьбе с коронавирусом

Студент-медик из Рязани Иван Беккер приехал в подмосковные Химки, чтобы помочь своим коллегам лечить больных COVID-19. Он работает в красной зоне, делает уколы, ставит капельницы, берет кровь на анализ и раздает лекарства. Но это не весь список обязанностей волонтера.

«В мои задачи входит прием пациентов, их распределение по койкам. Особенно сложно, когда все койки заполнены и надо отслеживать, где освободилось, чтобы туда сразу пациента положить. <…> Мы справляемся, очень большой поток, вот этот ФОК открыли очень быстро, здесь практически ничего не было, меньше чем за неделю его заполнили полностью. У нас уже была сплоченная команда, мы все друг другу помогаем», — поделился Беккер подробностями о рабочих буднях в ковидном госпитале.

Источник фото: телеканал «360»

Он рассказал, что сам уже переболел COVID-19 — заразился «абсолютно глупо», так как не соблюдал меры предосторожности. Целый месяц Беккер лечился дома.

Иван сейчас учится дистанционно в вузе из-за ограничений. Его решение поехать в Подмосковье поддержали как преподаватели, так и родные.

«Решился я пойти очень быстро. Когда началась вторая волна, сразу закончил курсы по COVID-19 и вот узнавал, куда можно пойти, сразу же согласился», — добавил студент.

По словам Беккера, самое сложное — это работа в средствах защиты. В них душно и постоянно хочется пить, но молодого медика это не остановит — о своем решении он не пожалел ни разу. Беккер трудится в Химках со дня открытия госпиталя 9 ноября. Он уверен, что его призвание — спасать людей, поэтому собирается стать онкологом.