Регион, где хочется жить. Московскую область сравнили с европейской страной
Московская область уже справилась со многими вызовами, но впереди еще много работы. О самом главном, что было и будет сделано, 29 января в традиционном обращении к жителям рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он затронул темы экономики, здравоохранения образования, строительства, соцполитики, культуры, спорта, транспорта, безопасности, благоустройства и экологии.
«Губернатор говорит о реальных огромных успехах, но с очень такой тонкой нитью, что еще огромная задача впереди. С одной стороны, это важная политика, с другой — видно, что то, сколько сделано уже в области, не сделал ни один регион», — сказала ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок.
И действительно, в этом году, 1 сентября, в Подмосковье откроют 16 новых школ. В каждую из них уже отбирают кадры. Учителей активно поддерживают: в регионе работает программа «Социальная ипотека», благодаря которой педагоги могут жить в служебной квартире и получать дополнительные выплаты. С этого же года в начальных классах школ введут бесплатное горячее питание.
«Здесь можно сравнивать область как развитие целой страны, европейской страны. Создаются новые школы мирового уровня, создаются специальные подходы, чтобы помочь нуждающимся. Чиновники не сидят на месте, а выявляют тех людей, кому нужна помощь», — добавила ректор РГСУ.
«Беспрецедентные меры»
В 2020 году подмосковные семьи, родившие первого ребенка, получат дополнительную поддержку. С помощью проекта процент по ипотеке снизится примерно на три пункта. А это весомая экономия для молодой семьи.
«Губернатор видит, что нужно еще дополнительно помочь людям за счет бюджета. Помочь людям в ипотеке, обманутым дольщикам, молодым семьям, которые только первый шаг делают и у которых родился только первый ребенок. Такого нет — это беспрецедентные меры», — рассказала Починок.
Работа не останавливается буквально в каждом городском округе Подмосковья. Помогает в этом переход на «цифру». Любой вопрос жители могут задать на портале «Добродел». Там же открывают голосования по благоустройству домов, собирают предложения по повышению безопасности на улицах.
Одно из главных направлений — дороги. За семь лет в Московской области построили большое количество новых трасс, мостов, путепроводов. Сложные участки разгрузили, а части городов соединили. К примеру, дорожными новинками могут похвастаться Дубна, Сергиев Посад, Красногорск, Щелково, Реутов.
«Я довольна тем, что это делается в области системно, и здесь я бы не выделяла какие-то отдельные проекты, скажем, развитие Одинцова или Ивантеевки, развивается система комплексно. В каждом муниципальном образовании Подмосковья создаются единые комфортные социальные условия, где хочется жить, хочется создавать семьи, хочется учиться и работать», — заключила Починок.
Продолжают в регионе работать и с мусорными полигонами. Закрыли уже 28 свалок из 39. В этом году такая же участь ждет «Ядрово» в Волоколамске и «Лесную» в Серпухове. Более того, те жители, которые живут рядом с полигонами, перестанут платить за вывоз отходов. Такое поручение дал глава региона.