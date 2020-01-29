Регион, где хочется жить. Московскую область сравнили с европейской страной

Московская область не стоит на месте. В регионе открывают новые детские сады, школы, облагораживают города и создают дополнительные льготы. Подмосковье даже сравнивают с европейской страной. Почему — расскажет «360».

Московская область уже справилась со многими вызовами, но впереди еще много работы. О самом главном, что было и будет сделано, 29 января в традиционном обращении к жителям рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он затронул темы экономики, здравоохранения образования, строительства, соцполитики, культуры, спорта, транспорта, безопасности, благоустройства и экологии.

«Губернатор говорит о реальных огромных успехах, но с очень такой тонкой нитью, что еще огромная задача впереди. С одной стороны, это важная политика, с другой — видно, что то, сколько сделано уже в области, не сделал ни один регион», — сказала ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок.

И действительно, в этом году, 1 сентября, в Подмосковье откроют 16 новых школ. В каждую из них уже отбирают кадры. Учителей активно поддерживают: в регионе работает программа «Социальная ипотека», благодаря которой педагоги могут жить в служебной квартире и получать дополнительные выплаты. С этого же года в начальных классах школ введут бесплатное горячее питание.

Новая школа в Серпухове. Источник фото: телеканал «360»

«Здесь можно сравнивать область как развитие целой страны, европейской страны. Создаются новые школы мирового уровня, создаются специальные подходы, чтобы помочь нуждающимся. Чиновники не сидят на месте, а выявляют тех людей, кому нужна помощь», — добавила ректор РГСУ.

«Беспрецедентные меры»

В 2020 году подмосковные семьи, родившие первого ребенка, получат дополнительную поддержку. С помощью проекта процент по ипотеке снизится примерно на три пункта. А это весомая экономия для молодой семьи.

«Губернатор видит, что нужно еще дополнительно помочь людям за счет бюджета. Помочь людям в ипотеке, обманутым дольщикам, молодым семьям, которые только первый шаг делают и у которых родился только первый ребенок. Такого нет — это беспрецедентные меры», — рассказала Починок.

Подарочный набор «Я родился в Подмосковье». Источник фото: телеканал «360»

Работа не останавливается буквально в каждом городском округе Подмосковья. Помогает в этом переход на «цифру». Любой вопрос жители могут задать на портале «Добродел». Там же открывают голосования по благоустройству домов, собирают предложения по повышению безопасности на улицах.

Одно из главных направлений — дороги. За семь лет в Московской области построили большое количество новых трасс, мостов, путепроводов. Сложные участки разгрузили, а части городов соединили. К примеру, дорожными новинками могут похвастаться Дубна, Сергиев Посад, Красногорск, Щелково, Реутов.

Открытие нового участка ЦКАД. Источник фото: телеканал «360»

«Я довольна тем, что это делается в области системно, и здесь я бы не выделяла какие-то отдельные проекты, скажем, развитие Одинцова или Ивантеевки, развивается система комплексно. В каждом муниципальном образовании Подмосковья создаются единые комфортные социальные условия, где хочется жить, хочется создавать семьи, хочется учиться и работать», — заключила Починок.

Продолжают в регионе работать и с мусорными полигонами. Закрыли уже 28 свалок из 39. В этом году такая же участь ждет «Ядрово» в Волоколамске и «Лесную» в Серпухове. Более того, те жители, которые живут рядом с полигонами, перестанут платить за вывоз отходов. Такое поручение дал глава региона.