Полигоны «Лесная» и «Ядрово» закроют в Подмосковье в 2020 году

В Московской области продолжают бороться со свалками. Закрыли уже 28 из 39 полигонов твердых бытовых отходов. На этом регион не остановится: в этом году такая же участь ждет свалки «Ядрово» и «Лесная».

О закрытии полигонов рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время обращения к жителям.

«Сегодня закрыты 28 из 39 старых свалок, и в этом году Министерство ЖКХ, Евгений Акимович [Хромушин] своими руками закроет „Ядрово“ в Волоколамске и „Лесную“ в Серпухове», — сказал Воробьев.

Более того, в этом году отменят плату за вывоз мусора жителям, чьи дома находятся рядом с полигонами.

«Мы прекрасно понимаем, какой дискомфорт испытывают жители, и должны принести еще раз извинения всем от этих старых полигонов, и поэтому на 2020 год я поручаю полностью отменить оплату за вывоз твердых бытовых отходов для людей, которые проживают в пятикилометровой зоне от этих свалок», — добавил Воробьев.

Мусорные полигоны в Подмосковье не просто закрывают, их еще рекультивируют. Для этого применяют современные технологии. Благодаря работам территория свалок восстанавливается, а окружающая среда становится лучше. Кстати, рекультивация полигонов входит в один из ключевых нацпроектов президента страны Владимира Путина.