Подмосковные родители смогут сами попробовать школьное питание

Школы Московской области начинают работать в открытом режиме. Родители смогут оценить горячее питание прямо в столовой, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

С 3 февраля у подмосковных родителей появится возможность продегустировать завтраки и обеды в школьных столовых.

«В режиме каждого дня родители смогут приходить в школу на завтрак и на обед и дегустировать, оценивать школьное питание», — отметила Ирина Каклюгина.

Чтобы не возникло очередей, в учреждениях продумают график посещения для каждого родителя.

«Классные руководители совместно с завучами выстроят график, чтобы у каждого родителя была возможность в течение года хотя бы раз прийти и попробовать. Тем самым мы хотим быть открытыми, чтобы у всех было понимание — насколько это вкусно», — добавила министр.

Кстати, такая система уже применялась в одной из школ Московской области. В каждом классе дегустировали завтраки и обеды. Теперь опыт применят во всех учреждениях.

Также у родителей есть возможность самим корректировать детское меню, например, с помощью портала «Добродел». Через него можно отправить свои предложения и пожелания по поводу горячего питания. А в ближайшем будущем для родителей создадут специальный чат-бот.

15 января президент России Владимир Путин в своем послании сказал о необходимости обеспечить горячим питанием все начальные классы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал, что в регионе поручение выполнят «с удовольствием в обязательном порядке».