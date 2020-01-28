Подмосковные родители смогут сами попробовать школьное питание
С 3 февраля у подмосковных родителей появится возможность продегустировать завтраки и обеды в школьных столовых.
«В режиме каждого дня родители смогут приходить в школу на завтрак и на обед и дегустировать, оценивать школьное питание», — отметила Ирина Каклюгина.
Чтобы не возникло очередей, в учреждениях продумают график посещения для каждого родителя.
«Классные руководители совместно с завучами выстроят график, чтобы у каждого родителя была возможность в течение года хотя бы раз прийти и попробовать. Тем самым мы хотим быть открытыми, чтобы у всех было понимание — насколько это вкусно», — добавила министр.
Кстати, такая система уже применялась в одной из школ Московской области. В каждом классе дегустировали завтраки и обеды. Теперь опыт применят во всех учреждениях.
Также у родителей есть возможность самим корректировать детское меню, например, с помощью портала «Добродел». Через него можно отправить свои предложения и пожелания по поводу горячего питания. А в ближайшем будущем для родителей создадут специальный чат-бот.
15 января президент России Владимир Путин в своем послании сказал о необходимости обеспечить горячим питанием все начальные классы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал, что в регионе поручение выполнят «с удовольствием в обязательном порядке».