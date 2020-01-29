Новые детсады и школы. Как Подмосковье борется за качество образования

За последние шесть лет в Московской области прибавилось 247 тысяч школьников и 130 тысяч малышей, которые ходят в детский сад. Чтобы школы и детсады не переполнялись, в регионе продолжат строить учебные заведения.

В ближайшие пять лет в Подмосковье построят порядка 150 детских садов. В первую очередь в Красногорске, Балашихе, Одинцове, Химках, Мытищах и Ленинском городском округе.

Кроме того, губернатор поручил Министерству образования и главам территорий найти уже готовые помещения, которые можно выкупить и переделать под детские сады. Также в регионе будут развивать частные дошкольные заведения.

Андрей Воробьев отметил, что в регионе делают все, чтобы ликвидировать дефицит школ и избавиться от второй смены. За семь лет в Московской области построили 135 общеобразовательных школ. Больше всего в Балашихе, Ленинском округе, Химках.

В 2019 году началось строительство еще 50 школ, 33 из них должны сдать уже в этом году. 16 учебных заведений откроется к 1 сентября.

Также губернатор отметил важность подбора кадров. Власти Подмосковья поддерживают педагогов: в регионе действует программа «Социальная ипотека», учителям предоставляется служебное жилье, они получают различные выплаты. Например, с нового учебного года благодаря решению президента России Владимира Путина классные руководители будут получать ежемесячную доплату не шесть тысяч рублей, как сейчас, а уже 11 тысяч.

Качество образования — основная задача региональных властей. Для этого в Подмосковье каждый год формируется рейтинг школ. И если четыре года назад из 1,5 тысячи школ в красной зоне было порядка 300, то сегодня там находится всего 96. Министерство образования и главы округов помогают учебным заведениям улучшить показатели.

В своем послании Владимир Путин отдельно сказал о горячем питании для начальной школы. В Подмосковье это поручение будет выполнено досрочно — с 1 сентября этого года.