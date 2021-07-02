«Спасла огромное количество жизней». Губернатор Подмосковья поблагодарил создателей вакцины «Спутник V»

Первой вакциной от коронавируса, взявшей под защиту здоровье миллионов жителей во всем мире, в прошлом году стал «Спутник V». Сегодня ее одобрили более чем в 60 странах, а создали препарат в Центре имени Гамалеи. Разработчиков, получивших государственную премию в научной сфере, поблагодарил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона поздравил с высокой наградой, присужденной указом президента, директора центра Александра Гинцбурга и его заместителя по научной работе Дениса Логунова.

Для меня большая честь находиться здесь. И я хотел бы поздравить вас с высокой наградой. Поблагодарить за то, что благодаря институту, вам, академикам, ученым, сейчас есть вакцина от ковида. Очевидно, что она спасла огромное количество жизней Андрей Воробьев.

Вакцину от коронавируса создали в рекордно короткие сроки под руководством Александра Гинцбурга. У «Спутника V» нет аналогов во всем мире.

По словам губернатора Московской области, отечественная разработка уже спасла огромное количество людей. Сегодня, когда вновь началась непростая эпидемическая обстановка, «Спутник V» особенно сильно нужен жителям.

«У нас сейчас опять непростой период. Я сегодня с большой честью здесь нахожусь. Хочу поздравить вас и поблагодарить — вас и всю вашу команду», — добавил Воробьев.

Александр Гинцбург известен как знаменитый микробиолог, а Денис Логунов — как доктор биологических наук.

Ранее при участии Гинцбурга создали отечественную вакцину «ГамЭвак-Комби» против лихорадки Эбола. Это было в период с 2014 по 2016 год.

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи основали в 1891 году. Здесь решают фундаментальные вопросы в области эпидемиологии, микробиологии, иммунологии.

При активном участии Центра имени Гамалеи создали также препараты «Виферон» и «Кагоцел». При учреждении работает девять центров Минздрава России.