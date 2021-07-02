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    02 июля 2021, 11:01

    «Спасла огромное количество жизней». Губернатор Подмосковья поблагодарил создателей вакцины «Спутник V»

    Анастасия Аброськина, Кирилл Имеев

    Первой вакциной от коронавируса, взявшей под защиту здоровье миллионов жителей во всем мире, в прошлом году стал «Спутник V». Сегодня ее одобрили более чем в 60 странах, а создали препарат в Центре имени Гамалеи. Разработчиков, получивших государственную премию в научной сфере, поблагодарил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «Спасла огромное количество жизней». Губернатор Подмосковья поблагодарил создателей вакцины «Спутник V» | Изображение 1

    Глава региона поздравил с высокой наградой, присужденной указом президента, директора центра Александра Гинцбурга и его заместителя по научной работе Дениса Логунова.

    Для меня большая честь находиться здесь. И я хотел бы поздравить вас с высокой наградой. Поблагодарить за то, что благодаря институту, вам, академикам, ученым, сейчас есть вакцина от ковида. Очевидно, что она спасла огромное количество жизней

    Андрей Воробьев.

    Вакцину от коронавируса создали в рекордно короткие сроки под руководством Александра Гинцбурга. У «Спутника V» нет аналогов во всем мире.

    «Спасла огромное количество жизней». Губернатор Подмосковья поблагодарил создателей вакцины «Спутник V» | Изображение 2

    По словам губернатора Московской области, отечественная разработка уже спасла огромное количество людей. Сегодня, когда вновь началась непростая эпидемическая обстановка, «Спутник V» особенно сильно нужен жителям.

    «У нас сейчас опять непростой период. Я сегодня с большой честью здесь нахожусь. Хочу поздравить вас и поблагодарить — вас и всю вашу команду», — добавил Воробьев.

    Александр Гинцбург известен как знаменитый микробиолог, а Денис Логунов — как доктор биологических наук.

    «Спасла огромное количество жизней». Губернатор Подмосковья поблагодарил создателей вакцины «Спутник V» | Изображение 3

    Ранее при участии Гинцбурга создали отечественную вакцину «ГамЭвак-Комби» против лихорадки Эбола. Это было в период с 2014 по 2016 год.

    Национальный исследовательский центр имени Гамалеи основали в 1891 году. Здесь решают фундаментальные вопросы в области эпидемиологии, микробиологии, иммунологии.

    При активном участии Центра имени Гамалеи создали также препараты «Виферон» и «Кагоцел». При учреждении работает девять центров Минздрава России.