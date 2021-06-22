В Центре им. Гамалеи заверили в эффективности «Спутника V» против «индийского» штамма коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» эффективна против «индийского» штамма коронавируса. Об этом рассказал руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

Об эффективности борьбы «Спутника V» эксперт рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«У нас есть и молекулярное объяснение, которое показывает, что вирусонейтрализующая активность, хотя и снижается, она не теряется, она сохраняется», — пояснил Гущин.

А высокие титры антител, по его словам, безусловно, являются защитными против индийского штамма коронавируса.

Ранее о том, что антитела от прививки «Спутником V» защищают от всех штаммов коронавируса, которые известны на сегодняшний день, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Индийский штамм коронавируса считается более агрессивным и заразным. Специалисты выделили четыре опасных симптома, которые могут указывать, что человек инфицирован именно им. Среди них диарея, нарушение слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов.

В России для вакцинации используются три отечественных препарата — «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор», «КовиВак» от Центра имени Чумакова. После 25 июня на рынок должны вывести первые партии однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».