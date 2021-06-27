Гинцбург объяснил, сколько времени потребуется для обновления вакцины под новые мутации коронавируса

Специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи смогут в течение недели изменять вакцины при мутации коронавируса. Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург.

По его словам, изменение вакцины может потребоваться при кардинальном изменении одной из составляющих вируса, сообщил ТАСС.

«Если появится штамм новый с резко измененной последовательностью S-белка, <…> то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты», — отметил эксперт в эфире «России 1».

В случае регистрации векторной технологи ученые смогут отвечать на вновь возникающую угрозу в течение недели, уточнил он.

Гинцбург добавил, что у людей, которые вакцинировались «Спутником V», антитела активнее борются с вирусом, чем у тех, кто просто переболел ковидом. Это связано с тем, что «клетки памяти» не так эффективны против новых штаммов, как антитела, выработанные после прививки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что антитела после прививки однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» появляются в организме через 21 день. Препарат уже поступил в гражданский оборот. Врачи считают его хорошим вариантом для ревакцинации.