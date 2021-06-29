Разработчик «Спутника V» рассказал, что будет, если привиться третьей дозой

Вакцинация третьей дозой вакцины «Спутник V» безопасна. Титр антител после повторной процедуры может быть больше, чем после двух доз. Об этом сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, аденовирусные векторы не умеют размножаться внутри человека. Поэтому безопаснее их вводить, нежели болеть ими. Специалист подчеркнул, что аденовирусный вектор можно вводить многократно.

«Есть данные по иностранным исследованиям, есть большая группа народного исследования, <…> которая показывала, что при вакцинации в третий раз <…> вызываемый ответ даже больше, чем после первых двух. <…> Вакцинация переносится безопасно. Во-вторых, титры антител становятся еще выше, чем при первых двух вакцинациях», — добавил он. Его процитировал ТАСС.

Логунов отметил, что некоторые люди могут никак не реагировать на вакцинацию. Это значит, что у человека есть иммуносупрессия. То есть некая «специфическая неотвечаемость» на один из компонентов вакцины.

За последние сутки в России зарегистрировано 20 616 новых случаев заражения коронавирусом. При этом из них 2523 без клинических проявлений болезни. Все с начала пандемии в РФ коронавирус нашли у 5 493 557 человек, выздоровели — 4 984 037, скончались — 134 545.