Бразилия попросила 500 млн доз «Спутника V»

Бразилия хочет получить 500 миллионов доз российской вакцины от коронавируса, чтобы снизить уровень заболеваемости в стране. Об этом рассказала бывший президент Агентства национальной безопасности и обороны Бразилии Наир Блэр, сообщил «ПолитЭксперт».

Она обратилась с просьбой поставить в страну дозы «Спутника V».

«Я хочу организовать поставку российской вакцины в Бразилию собственными силами. С февраля наша организация сотрудничает по этому вопросу с местными фармацевтическими компаниями. Мы написали запрос в Российский фонд прямых инвестиций, но ответа не последовало. Отправим его повторно», — сообщила Блэр.

По ее словам, смертность по-прежнему высокая, а уровень выздоровления низкий. В российской вакцине Бразилия видит спасение ситуации.

«Нам нужна эта вакцина сейчас больше, чем когда-либо! Многие уверены, что „Спутник V“ — это наша надежда», — отметила Блэр.

Жители Бразилии доверяют препарату, потому что он сделан с помощью высоких технологий и обладает высокой эффективностью. Бразильцы надеются на положительное решение Anvisa — Национального агентства по санитарному надзору.

Бразилия находится в тройке лидеров по уровню заболеваемости, в стране инфицировано более 15 миллионов человек. В одном из крупнейших городов, Сан-Паулу, локдаун длится больше полугода. В стране официально разрешены к применению вакцины AstraZeneca, Pfizer и CoronaVac.