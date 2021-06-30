Почти 1,1 тысячи пациентов с COVID-19 начали госпитализировать в Подмосковье каждый день

В Московской области количество госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло до 1,1 тысячи человек в сутки. Об этом Андрей Воробьев рассказал в эфире канала «Россия 24».

Губернатор Московской области отметил, что на этой неделе госпитализация пациентов с COVID-19 в регионе достаточно высокая. В день в больницы привозят 1,1 тысячи человек. Одновременно с этим выписывают из госпиталей тоже немало людей, пациенты выздоравливают.

«По этой неделе мы находимся в небольшой отрицательной динамике, но очень большое количество вызовов — 14 тысяч в сутки вызовов скорой помощи. Очень большая армия врачей мобилизована — 7,5 тысячи врачей и в два раза больше — 15 тысяч — среднего медицинского персонала», — уточнил Воробьев.

Он добавил, что в регионе уже развернули свыше 14 тысяч коек для ковидных больных. И 16% из них сейчас свободны. Губернатор отметил, что максимальное число коек в Подмосковье составит 15,5 тысячи.

«Нагрузка для всех очевидна, у нас большое количество, больше, чем год назад, находятся на ИВЛ. Если год назад где-то 250-270 максимально на ИВЛ было с интубацией, то сейчас доходит до 380-400 ИВЛ, которые задействованы», — рассказал Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что в такой непростой эпидемической ситуации вакцинация — это единственный способ, который может обезопасить население и спасти жизни.