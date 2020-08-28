Еще 16 клубов «Активного долголетия» откроют в Подмосковье до конца года

Как уточнила министр, в Подмосковье проживает 1,9 миллиона граждан пожилого возраста (26%). Речь идет о женщинах старше 55 лет и мужчинах старше 60 лет. Эта категория граждан может посещать занятия «Активного долголетия» бесплатно.

Также Мособлдумой был принят закон, согласно которому пенсионеры МВД и обороны моложе 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) могут бесплатно пользоваться данными услугами. Численность людей, попадающих в эту категорию, составляет порядка 3,5 тысячи человек.

Выбираем занятия по душе

Жители области могут выбрать интересующую их активность на портале «Активное долголетие» — это могут быть спортивные занятия, экскурсии, обучение компьютерной грамотности, творчество и другие. Также можно воспользоваться мобильным приложением «Соцуслуги».

Особенно популярны у пенсионеров физкультура (21,7 тыс. участников), творчество (20,3 тыс. участников), скандинавская ходьба и танцы (по 11,2 и 10,6 тысяч). На пение ходят 9,1 тысячи человек, 8,7 тысяч жителей посещают бассейн, практикуют йогу 7,2 тысячи участников.

Ездим на экскурсии и в музеи

Участники программы могут посетить 62 экскурсии и 77 музеев региона. В Московской области действует 46 клубов «Активного долголетия» на базе домов культуры, центров соцобеспечения, библиотек, ФОКов и других. До конца 2020 года будет открыто еще 16 клубов. На открытие из бюджета области было выделено 63,2 млн рублей — чуть более миллиона рублей на каждый клуб.

«Активное долголетие» - онлайн

Председатель Комитета Андрей Голубев отметил, что даже несмотря на ситуацию с коронавирусом, программа «Активное долголетие» не прекращала свое функционирование, занятия частично ушли в онлайн. Сейчас все активности разворачиваются уже в очном формате.

Ирина Фаевская добавила, что в рамках программы в настоящее время стоит задача увеличить охват числа граждан, ведущих активный образ жизни, до 100 тысяч человек. Кроме этого, до 1 октября 2020 года планируется сформировать план проведения мероприятий в осенне-зимний период.