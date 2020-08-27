«Нужно не стесняться делать добро»: Воробьев об освящении Никольского храма в Красногорске

«С такой проповедью Павел обращался к коринфянам и очень многие обратили внимание на глубину, на смысл этих слов. Я уверен, что везде — и в Подмосковье в частности — добро обязательно победит зло. Просто нужно не стесняться его делать по отношению друг к другу», — сказал Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Также глава региона отметил, какую колоссальную работу по благоустройству набережной провели в Красногорске.

«Мы столкнулись с тем, что в Павшинской пойме огромный микрорайон, по сути отдельный город — 70 тысяч человек. Здесь есть над чем работать — и ливневка, и тротуары, и общественные пространства, в том числе храм. Не было храма. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал его строить, и конечно такой венец — приезд патриарха, освящение парка», — сказал Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Он уточнил, что благоустройство набережной завершат через несколько месяцев.

Я вижу, как люди гуляют, общаются между собой — мне кажется, это и есть качество жизни. Один из элементов качества жизни. То, что приехал патриарх — это было просто замечательно Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Источник фото: телеканал «360»

Первый камень в основание Никольского храма в Красногорске заложили семь лет назад — 18 января 2013 года. А первое богослужение состоялось 25 апреля 2019.

Источник фото: телеканал «360»

Храм в Павшинской Пойме рассчитан на полторы тысячи человек. Само здание очень необычное: оно будто собрано из полукруглых арок. Главной особенностью храма является купол — его элементы покрыты смальтовой керамикой, в окошки вставлены светопрозрачные элементы, так что храм может светиться разными цветами, в зависимости от праздника.