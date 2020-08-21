Спортсмены серебряного возраста преодолели дистанцию в Кузьминском лесопарке в Котельниках

Фестиваль скандинавской ходьбы прошел в Котельниках. Активные пенсионеры преодолели дистанцию в один километр. Мероприятие прошло в округе уже пятый раз.

Источник фото: телеканал «360»

Инструктор по скандинавской ходьбе Александр Плешаков учит пенсионеров, как правильно заниматься ходьбой, ведь с палками нужно ходить правильно. От этого зависит состояние здоровья.

Спортсмены серебряного возраста долго готовились к фестивалю. Им предстояло пройти один километр — круг по внешней стороне стадиона «Здоровье» в Кузьминском лесопарке. Участниками стали 50 человек. Справились с дистанцией все.

«Во-первых, это встречи, это общение. Во-вторых, это физическая нагрузка, которая нам нужна. Лежать на диване совсем не по нашему характеру. Всё это нам на пользу только», — поделилась впечатлениями Галина Малахова, участница фестиваля по скандинавской ходьбе.

Организовала фестиваль администрация городского округа Котельники. По традиции глава Сергей Жигалкин вручил четыре пары скандинавских палок самым активным участникам проекта «Активное долголетие».

«Клуб „Активное долголетие“ в Котельниках существует с первого дня организации губернатором нашим Андреем Воробьевым и существует по сегодняшний день. Уже проводим пятый фестиваль по скандинавской ходьбе. И с каждым разом народу больше и больше прибывает в наши ряды», — рассказал Михаил Набокин, председатель Совета ветеранов г. о. Котельники.

Скандинавская ходьба стала популярной в Котельниках. Причин несколько: это способ найти единомышленников, провести время с удовольствием и пользой для здоровья. После дистанции участников ждал сладкий стол с горячим чаем и задушевные песни под гармонь.