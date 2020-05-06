06 мая 2020, 21:38
«Активное Долголетие» онлайн: пандемия не повод прекращать тренировки
Участник программы «Активное долголетие» Виктор Сосновцев в свои 78 занимается спортом, ходит по подиуму и создает музыку. Но, разумеется, сейчас он на самоизоляции. Скучать пожилому активисту не приходится, дома он ходит на онлайн-тренировки и готов провести инструктаж для коллег-пенсионеров.
«В обычной жизни активно спортом занимаюсь, музыкальные инструменты у меня есть, тоже с ними работаю. Но сейчас, в период пандемии, приходится быть дома», — делится Виктор Сосновцев.
Зато сейчас Виктор приносит пользу другим людям — он учит своих подписчиков пользоваться порталом «Активное долголетие». Ведь там можно зарегистрироваться и заниматься спортом на онлайн-тренировках.
Какие еще полезные и интересные советы есть у активного пенсионера — смотрите в сюжете «360».