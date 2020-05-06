«Активное Долголетие» онлайн: пандемия не повод прекращать тренировки

«В обычной жизни активно спортом занимаюсь, музыкальные инструменты у меня есть, тоже с ними работаю. Но сейчас, в период пандемии, приходится быть дома», — делится Виктор Сосновцев.

Зато сейчас Виктор приносит пользу другим людям — он учит своих подписчиков пользоваться порталом «Активное долголетие». Ведь там можно зарегистрироваться и заниматься спортом на онлайн-тренировках.

Какие еще полезные и интересные советы есть у активного пенсионера — смотрите в сюжете «360».