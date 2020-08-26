«Эти поездки помогают жить». Пенсионерам организуют бесплатную экскурсию по православным святыням Москвы и области

Все участницы клуба «Золотая осень» — заслуженные труженицы Совхоза имени Ленина, каждая из них старше 65 лет. Однако они продолжают оставаться активными и постоянно встречаются ради общения. Раз в год «девочки» — именно так они себя называют — отправляются по паломническим маршрутам.

На этот раз — на пути две святыни, которые находятся в Московской области и на территории Новой Москвы. В этом году они посетили Храм Воскресения Христова в Воскресенском и храм Архангела Михаила в Летове. Эти святыни выбраны неслучайно — оба места неразрывно связаны с Николаем фон Мекком, который был известным меценатом и предпринимателем.

Николай Карлович более ста лет назад запустил по российским губерниям агрономический поезд — из вагонов-музеев и лекториев. Благодаря ему десятки тысяч крестьян получили самые передовые на тот момент знания о сельском хозяйстве.

«Я очень благодарен устроителям этой акции, благодаря которой люди имеют возможность путешествовать по окрестным селениям и общаться с представителями приходов, узнавать историю места, знакомиться с памятниками архитектуры. Нашим гостям мы рассказываем, что это за место географически и исторически, почему мы сюда приглашаем гостей — потому что у этого места есть и новая история, и очень богатая давняя история», — рассказал протоиерей, настоятель храма Воскресения Христова отец Роман (Челышкин).

Организатор паломнических туров — компания «Рота-Агро», которая является главным акционером Совхоза имени Ленина — основного производителя клубники в России. Этот проект реализуется для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей уже пятый год — за это время в нем поучаствовали более четырех тысяч человек.

Это не первая благотворительная акция «Рота-Агро» — начинали с адресной помощи семьям с детьми-инвалидами. Затем организаторы поняли, что помогать нужно не только материально, но и обогащать духовно. Именно так и родилась идея поездок по святым местам.

Идея родилась пять лет назад как продолжение нашей деятельности. Но поскольку мы работаем не только в сфере сельского хозяйства, но и для людей — основной наш лозунг «БлагоДарим» Ася Доляновская генеральный директор компании «Рота-Агро».

«Мы ведем активную и социальную жизнь, и осуществляем широкие пожертвования. В течение пяти лет уже практикуем данные паломнические поездки — перевезли более четырех тысяч людей, которым показали храмы Москвы и Подмосковья», — пояснила она.

«Это такой необыкновенно любимый проект, потому что все храмы, в которые мы приезжаем, — мы приезжаем по благословению. Не потому что нас попросили туда приехать как экскурсионный маршрут, не потому что мы вспомнили про какой-то храм, а потому что паломников ждут наши батюшки. Они уделяют им очень много времени, стараются обратиться к ним с особенным словом, дают свои контакты, дают возможность снова выйти с ними на связь», — отметила руководитель паломнического проекта компании «Рота-Агро» Наталья Королева.

Участники экскурсий не только погуляли по церквям и храмам, но и познакомились с богатой историей этих живописных мест в сопровождении профессиональных гидов.

Мне вот эти поездки — учитывая, что я люблю историю — помогают дольше жить. Мне уже много лет, я в клубе долголетия, но я люблю путешествовать, узнавать что-то новое. Это расширяет круг общения Галина Каневская пенсионерка

Другая пенсионерка Роза Васильева рассказала, что очень довольна тем, как душевно и прекрасно организаторы создали этот поход.