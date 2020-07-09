Подмосковные пенсионеры МВД и обороны моложе 60 лет смогут бесплатно посещать «Активное долголетие»

Бесплатным посещением клуба «Активное долголетие» обеспечат пенсионеров МВД и обороны Подмосковья моложе 60 лет. Занятия и не предусматривали оплату — нововведение связано с возрастом. Об этом рассказала министр соцразвития региона Ирина Фаевская.

Так, Мособлдума приняла на 122 заседании изменения в закон «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области». Теперь клуб откроет свои двери женщинам моложе 55 лет и мужчинам, которым еще нет 60-ти.

По словам Ирины Фаевской, таких пенсионеров в регионе около 3,5 тысячи человек. Ранее услуги предоставляли бесплатно лишь мужчинам старше 60 лет и женщинам, которым исполнилось 55.

Для нововведения не потребуются дополнительные финансы из бюджета Подмосковья. Время же для новых участников выделят благодаря перераспределению действующего потока.

А занятия в давно полюбившемся пенсионерам клубе «Активное долголетие» приостанавливали на фоне пандемии. Творческие и спортивные уроки в 45 досуговых центрах тогда посещали около семи тысяч человек.

Все занятия в рамках проекта — бесплатные. А записать на уроки кого-то из старших можно на сайте dolgoletie.mosreg.ru. Там же опубликованы адреса площадок и расписание.