Подмосковные пенсионеры МВД и обороны моложе 60 лет смогут бесплатно посещать «Активное долголетие»
Так, Мособлдума приняла на 122 заседании изменения в закон «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области». Теперь клуб откроет свои двери женщинам моложе 55 лет и мужчинам, которым еще нет 60-ти.
По словам Ирины Фаевской, таких пенсионеров в регионе около 3,5 тысячи человек. Ранее услуги предоставляли бесплатно лишь мужчинам старше 60 лет и женщинам, которым исполнилось 55.
Для нововведения не потребуются дополнительные финансы из бюджета Подмосковья. Время же для новых участников выделят благодаря перераспределению действующего потока.
А занятия в давно полюбившемся пенсионерам клубе «Активное долголетие» приостанавливали на фоне пандемии. Творческие и спортивные уроки в 45 досуговых центрах тогда посещали около семи тысяч человек.
Все занятия в рамках проекта — бесплатные. А записать на уроки кого-то из старших можно на сайте dolgoletie.mosreg.ru. Там же опубликованы адреса площадок и расписание.