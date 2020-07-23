«Активное долголетие» возобновится в Подмосковье 1 августа

Московская область приступает к третьему этапу снятия ограничительных мер. В выходные жители уже смогут ходить в кинотеатры и посещать выставки. Начиная с 1 августа в регионе возобновит работу «Активное долголетие».

«COVID-19 отступает, слава Богу. Мы видим радикальное снижение госпитализаций, в два раза больше выписывается. К третьему этапу мы подошли. Кино, выставки, детские игровые комнаты, музей мы открываем буквально перед выходными. Поэтому здесь все складывается благоприятно», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 1».

Глава региона подчеркнул, что с 1 августа возобновится программа «Активное долголетие».

«После 1 августа мы еще „Активное долголетие“ откроем. У нас большое количество людей старшего возраста занимается в различных группах, и такую возможность дадим», — подчеркнул Воробьев.

Ограничительные меры начали ослаблять в Подмосковье после стабилизации ситуации с коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 62 318 случаев инфицирования. Полностью справились с болезнью 44 411 пациентов. Скончались после заражения 1075 человек. О новых этапах снятия ограничения стало известно 23 июля. Вот полный список.