Дымовую гранату нового поколения впервые представят на форуме «Армия-2022»

Новую дымовую гранату РДГ-У представят на форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в Кубинке. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный директор компании-разработчика ЦНИИточмаш Олег Морозов.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения входит в концерн «Калашникова», новая дымовая граната создана в рамках ОКР «Радуга».

«Предназначена для маскировки отдельных военнослужащих, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника. Граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 градусов по Цельсию до плюс 55», — сообщил Морозов.

Корпус гранаты выполнен из композиционного материала высокой прочности и стойкости, что обеспечивает безопасности в эксплуатации, при хранении и транспортировке. Мааса гранаты составляет 700 граммов, отметил гендиректор.

Эта перспективная разработка придет на смену старым дымовым гранатам, которые стоят на вооружении российской армии, это снаряды 60-70-х годов разработки.