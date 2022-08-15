Путин: россияне гордятся армией и флотом

Российский народ гордится своей армией и флотом. Об этом на открытии форума «Армия-2022» заявил президент РФ Владимир Путин, написал ТАСС.

«Наш народ гордится флотом и армией, мужеством и профессионализмом наших защитников. Во все время они несли свободу другим народам, стояли на страже безопасности и суверенитета страны», — заявил Путин.

Глава государства обратился со словами благодарности к военнослужащим, принимающим участие в специальной операции по защите народа Донбасса.

«Наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках. Они выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождая землю Донбасса», — добавил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что у страны много единомышленников и союзников на разных континентах, которые на находятся под влиянием некоего «гегемона». Путин отметил, что Россия готова предложить партнерам подготовку военных специалистов и различное вооружение, писал RT.

По его словам, образцы отечественного вооружения на десятилетия опережают западные аналоги.