Путин заявил о необходимости жестко реагировать на попытки фальсифицировать историю

Все попытки фальсифицировать историю должны пресекаться. Таким же образом следует реагировать на проявления русофобии, неонацизма и расизма. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на открытии «Армии-2022», которое проходит в парке «Патриот» в Подмосковье.

«Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны — жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», — сказал он во время приветственной речи. Его слова передал ТАСС.

Также Путин сказал о том, что россияне гордятся своей армией и флотом.

«Российские военные четко выполняют все задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса», — заявил глава государства. Его процитировал RT.

Он отметил, что Россия заинтересована в совместных учениях с другими странами, и пригласил к участию в них партнеров. По его словам, РФ видит большие перспективы в подготовке иностранных военнослужащих.