Путин заявил о готовности России предложить своим союзникам перспективное вооружение

У России много союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются под так называемого гегемона, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что для своих партнеров страна готова предложить различное вооружение и возможность подготовки военных специалистов.

Президент поблагодарил российских производителей вооружений за оснащение армии и флота современным оружием, которое сегодня работает на победу, технологическое и индустриальное развитие России.

«Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день вооруженных сил», — добавил он.

Путин пояснил, что в данном случае речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах.

«Многие образцы перспективных вооружений РФ на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», — сказал он, выступая на форуме «Армия-2022».

Глава государства также отметил большие перспективы у подготовки и повышения квалификации иностранных военных в РФ.

«Россия приглашает своих союзников и партнеров к командно-штабным и другим военным учениям», — подчеркнул президент.

Он обратил внимание, что РФ готова предложить им различное вооружение — от стрелкового до бронетехники и артиллерии, авиации и беспилотных летательных аппаратов.