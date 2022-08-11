Передовые технологии в области обороны представят на форуме «Армия» в Подмосковье

Военно-технический форум «Армия-2022» пройдет в Подмосковье с 15 по 21 августа. Он наглядно подтвердит оснащение российской армии и флота современным вооружением и спецтехникой, а также продемонстрирует высокую степень военного сотрудничества между странами. Также на мероприятии состоятся Армейские международные игры и конференция по международной безопасности.

Открытие форума и армейских игр пройдет 15 августа в выставочном центре «Патриот». На нем выступят представители власти, промышленности и иностранных делегаций. Следующие два дня — 16–18 августа — посвятят работе форума, а с 19 по 21 августа пройдут дни массового посещения.

На площадках центра и полигона Алабино гости увидят экспозиции образцов вооружения и военной техники, промышленности и разработчиков радио- и информационных технологий, а также выставки Военно-морского флота, «Инновационное развитие в области обороны» и «Военное образование». Самыми знаковыми событиями станут конгрессы «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта» и «Диверсификация ОПК России».

Некоторые мероприятия форума проведут онлайн. Это поможет привлечь к обсуждению больше представителей научного и бизнес-сообществ.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.

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