Мир 05 апреля 2024, 21:34 Жители Одессы услышали взрывы «Страна»: взрывы раздались в Одессе Unsplash

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Взрывы раздались в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушную тревогу объявили Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.

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Официальной информации о взрывах пока не поступало.

В ночь на 5 апреля звуки взрывов услышали жители Одесской области. Этой же ночью они прогремели в Харькове.

Также 31 марта несколько районов Одессы остались без электричества. Это произошло после ударов по Одесской области. Утром того же дня сирены воздушной тревоги прозвучали по всей Украине.

Еще 30 марта воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Также ее ввели в Черниговской и Сумской областях страны. Этой же ночью украинские мониторинговые группы сообщили о взрывах в Кривом Роге, Днепропетровской и Житомирской областях.