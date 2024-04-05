Мир 05 апреля 2024, 06:01 В Одесской области прозвучали взрывы вслед за Харьковом Unsplash

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В Одесской области раздалась серия взрывов. Об этом заявили на украинском телеканале «Общественное».

«В Одесской области были слышны взрывы», — сказано в сообщении.

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По данным официального ресурса по оповещению населения, в регионе объявили воздушную тревогу.

Также этой ночью серия взрывов прогремела в Харькове.

Ранее, в ночь на 31 марта, несколько районов Одессы остались без электроснабжения. Это случилось после удара по Одесской области. Утром того же дня воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

Как рассказала политолог Вера Гранцева, в Одессе невозможно жить из-за постоянных перебоев электроснабжения. Она отметила, что энергетическая инфраструктура подвергается ударам, что затрудняет жизнь в стране. Это касается всех крупных украинских городов, даже тех, которые находятся далеко от линии боевого соприкосновения.