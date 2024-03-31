Мир 31 марта 2024, 03:28 Несколько районов Одессы остались без электричества Рогов: после ударов дронов-камикадзе «Герань» в Одессе пропал свет Freepik

Читать 360tv в

После удара по Одесской области во многих районах областного центра пропало электричество. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«В Одесской области после точного и вежливого цветения „Герани“ во многих районах областного центра пропал свет», — написал он.

Реклама

Несколько взрывов раздались в Одесской области 27 марта. Местные паблики сообщили о том, что в направлении южных областей Украины летели ракеты Х-22. Власти Одесской области призвали жителей оставаться в укрытиях.

Ранее гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники ударили по энергетическим объектам и системам ПВО Украины. По данным Минобороны РФ, все цели поразили.