31 марта 2024, 03:28
Несколько районов Одессы остались без электричества
Рогов: после ударов дронов-камикадзе «Герань» в Одессе пропал свет
После удара по Одесской области во многих районах областного центра пропало электричество. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
«В Одесской области после точного и вежливого цветения „Герани“ во многих районах областного центра пропал свет», — написал он.
Реклама
Несколько взрывов раздались в Одесской области 27 марта. Местные паблики сообщили о том, что в направлении южных областей Украины летели ракеты Х-22. Власти Одесской области призвали жителей оставаться в укрытиях.
Ранее гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники ударили по энергетическим объектам и системам ПВО Украины. По данным Минобороны РФ, все цели поразили.
Одесса
Электричество
Взрывы
Украина
Реклама
Реклама