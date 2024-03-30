Мир 30 марта 2024, 03:18 Серия взрывов прогремела в Кривом Роге на Украине Unsplash

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Серия взрывов прогремела в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил RT со ссылкой на украинские мониторинговые группы.

До этого взрывы прогремели в Хмельницкой и Винницкой областях. В регионах тогда звучала воздушная тревога. Аналогичный режим был объявлен еще в семи украинских регионах.

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Серия взрывов прозвучала и в Житомирской области, и в Днепропетровской области, ставшей целью для массированной ракетной атаки.

Ранее украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях на тепловых и гидроэлектростанциях, расположенных на западе и в центре страны. Так, Днепропетровской области даже ввели аварийные отключения света, а в Харьковской — график почасовых отключений.

Кроме того, украинское издание «Страна.ua» сообщила о разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области, где были повреждены все блоки, а также вспомогательное оборудование. Масштаб разрушений еще оценивается.