30 марта 2024, 03:18
Серия взрывов прогремела в Кривом Роге на Украине
Серия взрывов прогремела в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил RT со ссылкой на украинские мониторинговые группы.
До этого взрывы прогремели в Хмельницкой и Винницкой областях. В регионах тогда звучала воздушная тревога. Аналогичный режим был объявлен еще в семи украинских регионах.
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Серия взрывов прозвучала и в Житомирской области, и в Днепропетровской области, ставшей целью для массированной ракетной атаки.
Ранее украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях на тепловых и гидроэлектростанциях, расположенных на западе и в центре страны. Так, Днепропетровской области даже ввели аварийные отключения света, а в Харьковской — график почасовых отключений.
Кроме того, украинское издание «Страна.ua» сообщила о разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области, где были повреждены все блоки, а также вспомогательное оборудование. Масштаб разрушений еще оценивается.
Взрывы
Украина
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