31 марта 2024, 05:42
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
На Украине объявили воздушную тревогу, причем на всей территории страны. Это подтверждается данными онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
До этого сообщили о запуске сирены в Киеве и семи регионах страны – Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. Ранее звуки взрывов раздались в Староконстантинове в Хмельницкой области.
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Украинские силы противовоздушной обороны работали в Одесской области, где, по информации ВСУ, появилась угроза баллистики. В самой Одессе у некоторых горожан пропало электричество или наблюдались скачки напряжения.
В Киеве и Киевской области воздушную тревогу также объявляли в субботу, 30 марта. Сирена звучала еще в Сумской и Черниговской областях.
В Николаевской области российские военные поразили Мартыновский аэродром и военную часть в районе Бугских высот под Вознесенском. В этих местах был виден дым от возгорания. Кроме того, была поражена живая сила противника, а также уничтожена тяжелая западная техника.
Взрывы
Украина
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