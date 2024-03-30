Мир 30 марта 2024, 21:01 В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно онлайн-карте, режим воздушной тревоги действует в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской и Сумской областях Украины.

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Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области, на котором находилась западная техника. Об этом сообщил координатор украинского подполья Сергей Лебедев. По его словам, на место удара также приехало большое количество машин скорой помощи, что говорит о значительных потерях противника в личном составе.

Днем в субботу, 30 марта, украинские СМИ также сообщали о взрывах в Одессе.