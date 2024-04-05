05 апреля 2024, 00:19
В Харькове прогремела серия взрывов
Мэр Харькова Терехов: новая серия взрывов прогремела в городе
Новая серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Игорь Терехов.
«В Харькове снова слышны взрывы! Будьте осторожны и по возможности в безопасных местах!» — написал Терехов.
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В Telegram-канале сервиса оповещения населения сообщили о новых взрывах в населенном пункте. В Харьковской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу.
Ранее сирена ракетной опасности гудела по всей территории страны. В 19:34 воздушную тревогу объявили в Киеве, через несколько минут ее распространили по всей Украине.
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