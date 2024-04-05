Мир 05 апреля 2024, 00:19 В Харькове прогремела серия взрывов Мэр Харькова Терехов: новая серия взрывов прогремела в городе РИА «Новости»

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Новая серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове снова слышны взрывы! Будьте осторожны и по возможности в безопасных местах!» — написал Терехов.

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В Telegram-канале сервиса оповещения населения сообщили о новых взрывах в населенном пункте. В Харьковской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу.

Ранее сирена ракетной опасности гудела по всей территории страны. В 19:34 воздушную тревогу объявили в Киеве, через несколько минут ее распространили по всей Украине.