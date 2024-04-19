Мир 19 апреля 2024, 01:55 Взрывы прогремели в Павлограде на юго-востоке Украины Unsplash

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Жители Павлограда на Украине услышали взрывы. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области», — сказано в публикации.

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Исходя из данных официального ресурса по оповещению населения, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Одесской областях.

Вечером 18 апреля стало известно о мощном взрыве в Харькове. До этого в Харьковской области включили сирены воздушной тревоги.

Также взрывы гремели в Ивано-Франковской области, однако воздушную тревогу тогда не вводили. В ночь на 18 апреля взрывы слышали в Киевской области, а днем — в Чернигове и в Одессе. В последней включили тревожную сирену. Помимо этого, она гудела в Николаевской области. В тот день заявили о перебоях с электроэнергией в Кривом Роге.