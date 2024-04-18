Мир 18 апреля 2024, 19:15 Мощный взрыв прогремел в Харькове «Общественное»: взрыв прогремел в Харькове после объявления воздушной тревоги Unsplash

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В Харькове раздался взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на собственных корреспондентов.

«В Харькове раздался взрыв», — передали журналисты.

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До этого в Харьковской области звучал сигнал воздушной тревоги. Подробности не сообщались. Мэр Харькова Игорь Терехов тоже в своем Telegram-канале писал, что «город в небезопасной зоне».

Ранее взрывы прогремели в Ивано-Франковской области Украины. Но воздушную тревогу тогда не запускали. В ночь на 18 апреля взрывы также звучали в Киевской области, а днем ранее их слышали в Чернигове и в Одессе.