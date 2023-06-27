Мир 27 июня 2023, 16:23 «Все под веником сидели». Лукашенко подробно рассказал, как узнал о попытке мятежа в России Президент Белоруссии Лукашенко рассказал, как узнал о попытке мятежа в России РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко честно рассказал, как узнал о попытке мятежа в России, организованного основателям ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Подробности опубликовало агентство БелТА.

Лукашенко рассказал, что в пятницу занимался вопросами подготовки выпускников к празднику — все с нетерпением ждали торжества. Новостями из России он практически не интересовался, признался белорусский лидер. Но утром 24 июня поступила тревожная информация.

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Общение с Путиным

«Кое-кто мне там подсказывает, что пишут в этих Telegram-каналах, мессенджерах… Через ФСБ и наш комитет госбезопасности, генерала Тертеля мне докладывают: президент Путин хочет связаться», — вспомнил Лукашенко.

Главы государств созвонились и президент России Владимир Путин подробно рассказал Лукашенко о происходящем. Белорусский лидер отметил, что задал несколько вопросов российскому президенту о том, как собираются противодействовать, и понял — ситуация сложная. Больше всего его пугали последствия. Угроза нового глобального конфликта никогда была настолько близка, как в нынешнее время, говорил он.

Он предложил Путину не торопиться с решениями и связаться с Евгением Пригожиным. Российский лидер ответил, что основатель ЧВК «Вагнер» не берет трубку и не хочет ни с кем разговаривать. Лукашенко узнал, что Пригожин находится в Ростове.

«Я говорю: „Хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться“. Он в очередной раз говорит: „Это бесполезно“. Я говорю: „Хорошо, подожди“», — рассказывал Лукашенко.

Глава республики отметил, что Путин также упомянул, что на фронте дела обстоят лучше, чем когда-либо, поэтому Лукашенко заметил в диалоге с коллегой, что это значит — все не так плохо.

Сплошной мат от Пригожина

С Лукашенко Пригожин поговорить согласился. Правда первое время, как рассказал президент Белоруссии, в трубке звучали в основном матерные слова. Как Лукашенко понял, на Пригожина влияли руководители штурмовых отрядов, которые были обижены.

«Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти», — говорил Лукашенко.

После Пригожин сказал, что Лукашенко предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК «Вагнер» в законной юрисдикции.

По словам главы республики, когда разворачивалась смута в России «как-то все под веником сидели». Мужественно вели себя буквально несколько человек. Но когда «Вагнеровцы» не стали идти на Москву, некоторые начали требовать от Путина не прекращать уголовные дела, «ловить, мочить, сажать».

«Слушайте, ну есть кого мочить, особенно знаете где. Есть кого сажать там, где это нужно», — заявил Лукашенко.

При это Лукашенко сказал, что Белоруссия была готова перебросить своих силовиков в Россию во время попытки мятежа. Белорусский лидер признался, что ему было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России.

Уголовное дело после мятежа ЧВК «Вагнер» официально закрыли. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что договоренности с ЧВК «Вагнер» соблюдаются, однако он не знает, где находится Пригожин. В некоторых СМИ появлялась информация, что он прилетел в Белоруссию.

Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с «360» предположил, что Пригожин проведет переговоры с руководством Белоруссии. Темой станет — определение территории, на которой будет обустраиваться ушедший в Белоруссию корпус основателя ЧВК «Вагнер».

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