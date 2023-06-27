Важное 27 июня 2023, 11:13 Уголовное дело после мятежа ЧВК «Вагнер» официально закрыли ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела по факту вооруженного мятежа РИА «Новости»

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В России прекратили уголовное дело после попытки мятежа. Центр общественных связей ФСБ Росси сообщил, что участники остановили свои действия.

Уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса «Вооруженный мятеж» возбудили 23 июня. Следствие, по информации ФСБ, установило, что 24 июня участники прекратили действия, направленные на совершение преступления. С учетом этого и других обстоятельств 27 июня вышло постановление о прекращении дела.

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Основателю ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дали возможность уехать в Белоруссию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что уголовное дело против него прекратят. Госдеп решил требовать экстрадиции бизнесмена, так как его обвинили в США во вмешательстве в выборы.

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