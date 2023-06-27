Общество 27 июня 2023, 13:12 Песков заявил, что не обладает сведениями о прибытии Пригожина в Белоруссию Представитель Кремля Песков заявил, что не имеет данных о прибытии Пригожина в Белоруссию РИА «Новости»

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Кремль не располагает данными о местонахождении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, прибыл ли предприниматель в Белоруссию.

«Я не располагаю никакими данными, ничего не могу сказать», процитировал официального представителя Кремля ТАСС.

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Попытка мятежа в России произошла в ночь на 24 июня. Тогда силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Позже основатель группировки Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко, остановил движение бойцов на территории России и отвел их месту дислокации. Предпринимателю также дали возможность уехать в Белоруссию. ФСБ 27 июня сообщила о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина, поскольку действия, направленные на совершение преступления, прекратились на следующий день.

Минобороны также сообщило о подготовке к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в подразделения российских ВС.