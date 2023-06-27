Мир 27 июня 2023, 11:23 Лукашенко предупредил об угрозе нового глобального конфликта Лукашенко: угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня Официальный сайт президента Республики Беларусь

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Угроза нового глобального конфликта никогда была настолько близка, как в нынешнее время. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. Слова белорусского лидера привело БелТА.

Лукашенко отметил, что в истории суверенной Белоруссии наступил непростой период. Трудная ситуация сложилась и во всем мире, обратил внимание президент республики.

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«Угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что Белоруссию и весь регион в очередной раз «пытаются взорвать», а также дезориентировать людей. Ситуацию стараются раскачать любыми методами, чтобы установить свой порядок, предупредил президент республики.

«Порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов», — констатировал Лукашенко.

Во время выступления президент Белоруссии также сообщил, что оппозиция страны готовилась реализовать сценарий вооруженного мятежа на фоне событий в России. По словам Лукашенко, эти люди стремились показать хоть какие-нибудь результаты иностранным кураторам.