27 июня 2023, 11:23
Лукашенко предупредил об угрозе нового глобального конфликта
Лукашенко: угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня
Угроза нового глобального конфликта никогда была настолько близка, как в нынешнее время. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. Слова белорусского лидера привело БелТА.
Лукашенко отметил, что в истории суверенной Белоруссии наступил непростой период. Трудная ситуация сложилась и во всем мире, обратил внимание президент республики.
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«Угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что Белоруссию и весь регион в очередной раз «пытаются взорвать», а также дезориентировать людей. Ситуацию стараются раскачать любыми методами, чтобы установить свой порядок, предупредил президент республики.
«Порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов», — констатировал Лукашенко.
Во время выступления президент Белоруссии также сообщил, что оппозиция страны готовилась реализовать сценарий вооруженного мятежа на фоне событий в России. По словам Лукашенко, эти люди стремились показать хоть какие-нибудь результаты иностранным кураторам.
Белоруссия
Александр Лукашенко
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