Эксклюзив 27 июня 2023, 13:48 Названа тема возможных переговоров Пригожина с руководством Белоруссии Политолог Станкевич: Пригожин обсудит лагерь «вагнеровцев» с руководством Белоруссии «ВКонтакте»

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СМИ написали о том, что частный самолет с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным приземлился в Белоруссии. Скорее всего, он проведет переговоры с белорусским руководством о том, где будут находиться «вагнеровцы». Такое мнение высказал в разговоре с «360» политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Пользователи Сети заметили на сервисе Flightradar24 бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. Он вылетел из Ростова-на-Дону и сел на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Об этом сообщил проект «Беларускі Гаюн», занимающийся отслеживанием военной активности в стране.

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Также на этом же аэродроме приземлился и другой бизнес-джет — BAe 125-800B с номером RA-02878. Он совершил рейс из Санкт-Петербурга.

«Интересно, чей это бизнес-джет. Я бы это обстоятельство уточнил, это немаловажно. Насколько я знаю, до сих пор бизнес-джетов у Пригожина не наблюдалось. Тот, кто его предоставил, представляет некоторый интерес», — заметил Станкевич.

По его словам, тема переговоров вполне понятна.

«Насколько я понимаю, определена территория, на которой будет обустраиваться ушедший в Белоруссию корпус Пригожина. Там в течение короткого времени сделают лагерь их постоянной новой дислокации», — считает политолог.

Он отметил, что Россия не просила Белоруссию выдать ей Пригожина.

«На мой взгляд, Пригожин за пределами России выгоднее, спокойнее и безопаснее сейчас для российского государства», — заявил собеседник «360».

Если требовать его депортации в Россию, то его нужно судить», — добавил Станкевич.

«А судить публично — это риск дестабилизации гораздо больший, чем то, что он находится за рубежом», — высказал свое мнение эксперт.

Но при этом Пригожин все равно остается недалеко, «в пределах видимости и достягаемости», подчеркнул политолог.

«Это сочтено оптимальным решением на сегодня», — заключил он.

Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о текущем местонахождении Пригожина. Силы ЧВК «Вагнер» предприняли попытку мятежа в ночь на 24 июня. Позже стало известно, что бойцы хотели идти на Москву. Однако белорусский президент Александр Лукашенко в ходе переговоров убедил Евгения Пригожина не делать этого. Позже стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» и его подчиенные уйдут в Белоруссию.